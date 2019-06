Eto’o aconselha Salah a ir para o Barcelona

O jogador Samuel Eto’o aconselhou Mohamed Salah, do Liverpool, a se transferir para o Barcelona. O atacante já teve seu nome especulado no Real Madrid. No entanto, o camaronês falou em entrevista à BBC, que o estilo de jogo do egípcio se encaixa com o dos catalães.

“O Barcelona se encaixaria melhor. O Real me deu a oportunidade de deixar a África, mas conheço o estilo do Barcelona e penso que seria melhor para ele”, revelou.

Eto’o teve passagem pelos dois clubes espanhol. No início da carreira, foi para o Real Madrid, mas atuou muito pouco. Foi no Barcelona onde fez história. Ele ficou no time por cinco temporadas, disputando 199 partidas, marcando 130 gols e dando 40 assistências. Pelos catalães, ainda conquistou duas Liga dos Campeões e três vezes o Campeonato Espanhol.

Mesmo tendo jogado em outros grandes clubes da Europa, Eto’o acredita que o Campeonato Espanhol é o melhor do mundo. Com o potencial que Salah tem, o camaronês acha que se ele quiser deixar o Liverpool, deve ser para um clube espanhol.

“Mo tem tudo para ser um dos melhores do mundo. Se ele tem a chance de jogar na melhor liga do mundo, que é a espanhola, ele tem que assinar com o Barcelona”, enfatizou.

Salah vive um grande momento no Liverpool. Desde quando chegou ao time, em 2017, já atuou em 104 partidas. Pelos Reds, marcou 71 gols e deu 29 assistências. Na última temporada, foi peça chave de Klopp na conquista da Liga dos Campeões, abrindo o placar na final contra o Tottenham.