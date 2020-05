Barça ofereceu Coutinho ao Tottenham, mas Mourinho desaprovou

O Tottenham não está interessado na contratação do meia Philippe Coutinho. Segundo o jornal Marca, o Barcelona ofereceu o brasileiro ao clube inglês, mas o técnico José Mourinho se mostrou contrario ao negócio.

Outro problema seria o salário que recebe Coutinho atualmente, cerca de 15 milhões de euros por ano (cerca R$ 88,8 milhões), muito alto para o padrão dos Spurs.

Dessa forma, os Culés seguem na busca por um interessado pelo brasileiro. O desejo é vendê-lo nessa janela do verão europeu para gerar caixa, mas uma transferência por empréstimo não é descartada. O Bayern de Munique, atual clube do meia, não exerceu o direito de compra do jogador, avaliado em 120 milhões de euros e que já expirou.

Na Premier League, o Barça enxerga o mercado com maior potencial para Coutinho. O próprio Liverpool, seu ex-clube, seria um dos destinos possíveis, assim como o Newcastle, que trocou de donos e deve ter uma postura mais ativa na janela de verão.