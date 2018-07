Autor do gol do Bahia, Gilberto reclama de pênalti não marcado

Gilberto foi o responsável por balançar as redes para o Bahia na noite desta quinta-feira, contra a Chapecoense, em Chapecó. Apesar do empate em 1 a 1 conquistado fora de casa, o atacante saiu de campo insatisfeito com a atuação do árbitro da partida Rodolpho Toski Marques por um suposto pênalti não marcado a favor do Tricolor de Aço.

Na jogada, que aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, Gilberto recebe passe em profundidade na esquerda, consegue driblar o zagueiro Rafael Thierry e chega na bola antes do goleiro Jandrei, que acaba tocando no pé do atacante do Bahia e derrubando-o.

“Falando sobre o pênalti, acho que na televisão deve estar nítido que foi pênalti. Mas, para ele, foi uma decisão rápida. Como ele não deu, continua dizendo que não foi. Para mim, ele errou nessa hora, mas acontece, a gente conseguiu esse ponto que é importante para a sequência”, disse o jogador ao Premiere.

Desgastado, Gilberto pediu para ser substituído pouco depois de abrir o placar, já na reta final do segundo tempo. O atacante justificou sua saída da partida com o cansaço pelo fato de esse ter sido o primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo e também para evitar sofrer o empate, fato que ainda assim aconteceu.

“Eu já estava nas últimas, um pouquinho mais e eu poderia me contundir feio. Fiz o gol e achei que era a hora de a gente tentar fechar, principalmente os cruzamentos deles”, concluiu Gilberto.