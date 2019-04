Autor do gol do Avaí na decisão, Marquinhos Silva se emociona com título

Autor do gol de empate do Avaí na decisão do Catarinense contra a Chapecoense, que levou a decisão para os pênaltis, o lateral-esquerdo Marquinhos Silva foi confirmado na equipe titular minutos antes do jogo e terminou a partida na Ressacada como herói da final.

Emocionado, o defensor que tem história no rival Figueirense comentou sobre a conquista da taça. “Eu disse que vinha para o Avaí e colocar o meu nome na história. Quando cheguei aqui sabia da cobrança que iria existir por conta do meu passado pelo arquirrival”, disse Marquinhos.

“Minha história lá não se apaga, mas aqui canto músicas do Avaí, pois me abriu as portas para voltar ao futebol. Estou muito feliz por comemorar esse título. De cinco disputas do Catarinense, ganhei três. Temos que comemorar, pois merecemos”, completou o jogador.

Na linha de Marquinhos, o presidente do Avaí Francisco Battistotti também comemorou o título mas aproveitou o momento para criticar a atual fórmula de disputa do Estadual. “Temos que festejar, venceu o melhor time, mas temos que olhar para a fórmula dos próximos anos. O time que fica sete pontos na frente não pode sofrer deste jeito na reta final”, relatou o mandatário.