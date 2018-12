Petraglia dá a entender que Pablo será negociado e critica cotas de TV

Mário Celso Petraglia, presidente do Comitê Deliberativo do Atlético-PR, está em Assunção, Paraguai, para participar do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e comentou sobre a situação do atacante Pablo, que estava na lista de reforços do Flamengo – inicialmente o time carioca desistiu por conta dos valores – e até do São Paulo.

“Nossa intenção será manter o Pablo, mas há conflito entre nossos interesses e do atleta. Ele precisa resolver futuro e não temos condições de caixa de pagar salários de clubes que recebem mais de cotas de TV”, declarou o executivo, que ainda ressaltou a desvantagem do Furacão em termos a outros clubes, à ESPN.

“O Atlético-PR recebe, para se ter ideia, 20 vezes menos de payperview. Vamos ver como administramos isso, temos que priorizar a vida do jogar, o futuro. A gente busca outro que substitua.

Petraglia ainda destacou que o Atlético-PR não irá fazer loucuras e manterá a sua política de uma gestão financeira equilibrada antes de voltar a reclamar sobre a diferença dos valores ganhos nas cotas de TV.

“Temos pés no chão, não fazemos loucura, nosso orçamento é equilibrado, temos problema seríssimo na divisão de cotas, no Estadual, no Nacional, a Copa do Brasil melhorou muito, mas a desigualdade da divisão do Campeonato Brasileiro nos tira de grandes investimentos, vamos continuar, vamos ver como fica em 2019, com esse calendário recheado neste ano, qual serão os prêmios da Conmebol para darmos passos necessários para reforçar os times”, finalizou.