Furacão encara o Leão preocupado com a zona de rebaixamento

Em um duelo direto para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que entra em sua reta final, Vitória e Atlético Paranaense se encontram nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Barradão, em Salvador. O time baiano busca melhor seu aproveitamento como anfitrião, enquanto a equipe da Baixada tenta recuperar os pontos desperdiçados em tropeços em casa.

Vivendo um momento de queda de produção, o Furacão se distanciou na luta por um lugar na Liberadores e agora precisa voltar a somar pontos para sair da briga contra a degola. Para a partida, o técnico Fabiano Soares não poderá contar com o meia Nikão, que cumpre suspensão automática. Felipe Gedoz e Lucas Fernandes são os favoritos a assumir a vaga. Já o lateral-esquerdo Fabrício e do meia Lucho González estão novamente à disposição.

O comandante atleticano espera um time mais atento na defesa e com mais tranquilidade para segurar o resultado caso consiga ficar à frente no placar. “Precisamos ter um pouco mais de atenção para evitar os gols que temos tomado. Quando não se ganha, é sempre ruim. O Atlético tem jogado bem. Eu acho que está faltando um pouco experiência para competir. Às vezes, estamos ganhando e não estamos sabendo segurar o resultado”, avaliou.

A última vitória do Leão jogado em casa aconteceu no longínquo dia 2 de agosto. De lá para cá, o time conseguiu bons resultados como visitante e conseguiu manter o time fora da zona de rebaixamento, mas não suficientemente longe dela. Por isso, diante de um adversário direto, a importância de se reencontrar em casa só aumentou. Com um time bastante pendurado, o técnico Vagner Mancini não deve poupar ninguém e manter a base que empatou com o Santos.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATLÉTICO-PR

Local: estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data: 19 de outubro de 2017, quinta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VITÓRIA: Caíque; Caique Sá, Wallace, Ramon e Juninho; Uillian Correia, Fillipe Soutto e Yago; David, Neilton e Tréllez.

Técnico: Vagner Mancini

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez Lucho González; Guilherme, Felipe Gedoz e Sidcley; Ribamar

Técnico: Fabiano Soares