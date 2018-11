Victor dispara contra diretoria: “Não se faz time vencedor sem continuidade”

Levir Culpi, Aguirre, Marcelo Oliveira, Roger Machado, Rogério Micale, Oswaldo Oliveira, Thiago Larghi e, novamente, Levir. Esses foram os técnicos do Atlético desde 2015, demostrando a máquina de moer treinadores que o clube mineiro se transformou. Segundo o goleiro Victor, essa é uma das explicações para o péssimo momento atleticano.

“Primeiramente, é a confiança. A gente não está conseguindo fazer os resultados. Depois, é a continuidade do trabalho. Não se faz time campeão, não se faz time vencedor sem a continuidade de trabalho”, destacou em entrevista ao Premiere.

Se Victor disse isso, o Atlético agora, ao que parece, deve ter uma boa sequência de treinador. Na apresentação de Levir Culpi, o clube se posicionou a favor de cumprir o contrato do treinador. Além disso, as palavras de Culpi após a derrota para o Grêmio, nesse sábado, por 1 a 0, eram de continuidade. Levir disse que a preocupação, no entanto, é com o atual momento.

“Vou ser sincero, não estou preocupado com o ano que vem, ano que vem eu sei que vamos entrar forte, com elenco montado… Estou preocupado agora, estamos apanhando, poderíamos ter resultados melhores. Não conheço bem todos, um jogo que eles apresentam você conhece melhor. Se colocar jogador em determinado jogo, contra um time que vem na ponta, aí você dificulta para o jogador. Ele tem que se dar bem contra o Grêmio. Tem coisas que é preciso avaliar. Vamos montar o elenco para o ano que vem. Mas queremos vencer para o final do Campeonato. Estamos perseguindo a Libertadores”, finalizou.