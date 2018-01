Velho? Ricardo Oliveira impressiona fisiologia do Atlético

O Atlético queria, ao término da temporada 2017, fazer de seu elenco mais jovem. Mas uma contratação fugiu a isso: Ricardo Oliveira, centroavante de 37 anos de idade. Para o futebol, ele já está velho. Para a fisiologia do clube, não.

A Gazeta Esportiva apurou que os testes ao chegar na Cidade do Galo impressionaram o departamento de fisiologia do Atlético. O jogador está entre os três melhores exames do clube mineiro.

Ricardo Oliveira é conhecido por seu profissionalismo fora das quatro linhas. O camisa 9 se cuida bastante e tem uma alimentação regrada.

Nas férias, inclusive, Ricardo Oliveira animou os torcedores atleticanos. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais mostrando o jogador em treinamentos em uma praia, no nordeste, trabalhando a parte física para chegar bem.

Ricardo Oliveira chegou em Belo Horizonte para substituir o atacante Fred, que deixou o clube para o grande rival, Cruzeiro. Logo em sua apresentação, ele evitou comparações com o ex-jogador atleticano e prometeu resultados dentro de campo.