Procedimento estético deixa Otero instável com Larghi que fará reavaliação

Titular absoluto no Atlético em 2018, Otero tem seu posto questionado para as próximas partidas. Isso porque o venezuelano, sem avisar previamente ao departamento médico, fez o procedimento estético no nariz e precisou ficar no banco de reservas no duelo contra a URT, nesse domingo. A entrada de Erik foi avaliada de forma positiva pelo técnico Thiago Larghi que vai fazer uma nova avaliação na posição.

“Ele deveria ter comunicado aos médicos do clube. E isso não aconteceu. Vou avaliar ainda a situação dele com o Erik, ver o desempenho melhor, de novo. A gente vai rever o jogo, com calma. Vamos ver a situação do América, o que o América tem para oferecer, como deles devem querer atacar e defender. E aí vamos pensar o melhor para a gente para quinta-feira a gente fazer um grande jogo”, destacou o treinador após o confronto.

Algo que também chamou a atenção do torcedor atleticano foi a opção por Luan na vaga de Roger Guedes. O ex-palmeirense era o titular na posição, mas aguardou no banco de reservas contra a URT. Segundo Larghi, a situação mostrou um novo teste.

“A gente está num processo. Tem que repetir isso mesmo, porque a sequência de jogos é num intervalo curto. Então a gente tem que insistir com algumas formações e testar outras. Não podemos mudar tudo. E repetir tudo também seria incoerente. Mudanças fazem parte, foi o que a gente propôs para ver como acontece o comportamento de um jogador combinando com outro. Essa conexão, essa liga de um com o outro, como é que isso funciona…O time ideal não existe ainda, está em formação”, finalizou.

O Atlético agora se prepara para enfrentar o América. A primeira partida será nesta quinta-feira, no Independência.