Lucas Hernandez assina com o Galo até dezembro de 2022

O lateral-esquerdo Lucas Hernandez, ex-Peñarol, foi confirmado como novo reforço do Atlético, no início da noite desta quarta-feira. O atleta desembarcou em Belo Horizonte na manhã de terça-feira, fez exames médicos e assinou contrato até dezembro de 2022.

A contratação foi antecipada pela Gazeta Esportiva que noticiou no dia 17 de maio as conversas entre Atlético, Peñarol e empresários do jogador.

Para contar com Hernandez, o Galo precisou fazer esforço: R$ 11,7 milhões para o grupo que detém os direitos econômicos do jogador. O Peñarol ficou com taxa de vitrine, cerca de 600 mil dólares.

O jogador já retornou para o Uruguai para preparar a mudança e se apresentar ao Galo. Ele só poderá ser inscrito no início do próximo mês quando abre a janela de contratações.

Lucas chega para disputar posição com Fábio Santos. O atual lateral atleticano recebe duras críticas e não conta com 100% de apoio da torcida. Após a saída de Levir Culpi, no entanto, o futebol dele cresceu.