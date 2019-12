Luan se despede do Atlético-MG: “Chegou a hora de um novo desafio”

Luan não é mais jogador do Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o meia-atacante se despediu do Galo pelas redes sociais e confirmou o acerto com o V-Varen Nagasaki, time da segunda divisão japonesa. O vínculo é válido pelos próximos quatro anos. Com 30% dos direitos econômicos, o time mineiro embolsará uma quantia, ainda não revelada.

“É verdade que quando cheguei em BH eu sabia que nossa relação entraria para a história… Eu tinha certeza que a cada minuto vestindo o manto eu teria que deixar o meu máximo em campo representando todos vocês. E foi assim que fiz em todos os 305 jogos de alvinegro”, escreveu o jogador.

“Chegou a hora de nos despedirmos para um novo desafio na minha vida! Vou para o outro lado do mundo em busca de outras conquistas. Nesse momento agradeço a cada um que me apoiou e esteve ao meu lado nessa caminhada e saibam que eu serei eternamente grato por tanto carinho”, completou.



Com 48 gols nas 305 partidas que disputou pelo Galo desde 2013, Luan conquistou as taças da da Copa Libertadores (2013), da Recopa e da Copa do Brasil (2014), além de três títulos mineiros (2013, 2015 e 2017).

Luan, inclusive, já falou como jogador do V-Varen Nagasaki. “Eu vim para o Japão muitas vezes, como em Tóquio, para jogos, mas pela primeira vez vim para Nagasaki. Fiquei muito feliz em saber que os fãs de Nagasaki estavam ansiosos por mim. Estou investigando muito sobre Nagasaki com fotos e artigos”, disse.