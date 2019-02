Levir diz que gostaria de ter Tardelli, mas revela salários atrasados e garante: “Eu não contrataria”

O atacante Diego Tardelli foi confirmado, na noite desta terça-feira, como reforço do Grêmio para as próximas três temporadas. O Atlético, conforme revelou a Gazeta Esportiva, teve conversas adiantadas com o atleta, mas se assustou com as cifras pedidas. Alias, valores esses que o próprio técnico Levir Culpi ficou com pé atrás em relação à contratação. Segundo o treinador, todo time quer contar com o atacante, mas não faria neste momento.

“É fácil responder, todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli, é alto nível técnico e encaixaria no time. Não tenho dúvidas. Entre escolher um jogador e deixar todo elenco com problemas de pagamento, porque o pagamento está atrasado, vamos ser razoáveis. Todo mundo queria ter, mas é um sonho. Eu, se fosse presidente, jamais contrataria”, destacou Levir que salientou ainda que o clima poderia ficar ruim caso o ex-camisa 9 do Galo fosse contratado.

“Como técnico, quem não gostaria? Mas tem outras contas para pagar. O ambiente pode ficar até ruim. A carga no Tardelli ia ser pesada. Parabéns para o time que o contratou, é ótimo profissional e ótima pessoa. Estou dando a minha opinião, a diretoria agiu corretamente”, completou.

O Atlético confirmou aos jornalistas que os salários de janeiro estão atrasados. Os vencimentos deveriam ter sido quitados no quinto dia útil e, segundo o clube, será depositado para os atletas até a próxima sexta-feira. A agremiação mineira garantiu, inclusive, que o pagamento não está vinculado ao dinheiro da venda de Emerson ao futebol espanhol.