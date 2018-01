Galo supera gigantes do futebol nacional para anunciar promessa da base da seleção

Na última sexta-feira o Atlético finalizou a negociação com Iago Maidana, zagueiro que deixou São Paulo para Belo Horizonte. O desfecho aconteceu no domingo, com o clube mineiro confirmando o trato, empréstimo até dezembro de 2018. E para conseguir contratar o jovem, a equipe mineira precisou travar um duelo de bastidores contra gigantes do futebol brasileiro.

A Gazeta Esportiva apurou que antes de fechar com o Galo, Maidana ouviu propostas de Botafogo, Fluminense e Internacional. Vale lembrar que o próprio Paraná, clube que o defensor atuou em 2017, na Série B, também tentou a permanência do atleta. No entanto, alguns fatores em Belo Horizonte foram diferencial para o atleta fechar com o Atlético.

Um deles foi o diretor de futebol Alexandre Gallo. A conversa do cartola nos bastidores foi diferencial, considerando, inclusive, sua experiência com jovens talentos – lembrando do tempo que Gallo foi da Seleção Brasileira sub-17 e 20. Além disso, no elenco Maidana vai reencontrar um antigo companheiro de Criciúma, o atacante Róger Guedes.

Por outro lado, para o São Paulo o Galo seria a melhor opção. Isso porque o clube mineiro tinha uma porcentagem do atacante Lucas Pratto – negociado nessa segunda-feira com o futebol argentino – e acabou dando um “desconto” para o Tricolor levar mais na negociação.

Maidana chega ao Atlético para um contrato curto de empréstimo, até dezembro de 2018. No fim do ano, entretanto, ele fica sem contrato com o Tricolor e deve assinar com o Galo a renovação do vínculo por mais quatro anos.