Galo perde mais uma e volta para o Brasil sem pontuar na Flórida Cup

O Atlético-MG perdeu mais uma, desta vez para o Atlético Nacional da Colômbia, por 2 a 0, em duelo na tarde deste domingo, em duelo válido pela Flórida Cup.

Com a equipe C no gramado, sendo que os titulares e reservas ficaram em Belo Horizonte na pré-temporada em 2018, a marca atleticana foi divulgada fora do Brasil por um grupo formado por atletas que não devem ser aproveitados.

Assim como na primeira participação na edição 2018 da Flórida Cup, o Atlético-MG fez uma partida questionável, sem conseguir ser agressivo, com poucas oportunidades claras de gol.

O Atlético agora se concentra completamente para a temporada 2018, que terá início, para o Galo, na quinta-feira, pelo Campeonato Mineiro, em duelo contra o Boa Esporte, em Varginha.

Primeiro tempo

O Atlético-MG entrou em campo com uma postura bastante defensiva. A equipe mineira ficava em seu campo esperando as melhores oportunidades para sair ao campo de ataque. Com isso, o Atlético Nacional tinha mais a posse de bola.

A primeira chegada do Galo ocorreu em um contra-ataque em velocidade. O atacante Pablo chegou a frente, mas não conseguiu concluir com eficiência.

A melhor chegada do Atlético Nacional aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Em na saída de bola do Galo, com Adilson falhando e não voltando para ajudar na marcação, a equipe chegou na cara do gol, mas a finalização foi por cima do gol.

Mas minutos depois o Nacional abriu o marcador. Rentería recebeu na frente e, com tranquilidade, mandou para o fundo das redes, não dando oportunidade para o goleiro Clayton fazer a defesa.

Segundo tempo

Na volta para o intervalo, o Atlético seguia com dificuldades para avançar nas linhas de marcação. O time atleticano estava mais aberto, tentando chegar a frente, porém, ainda assim não conseguia ir ao ataque.

Aos 25 minutos, o Atlético Nacional ampliou o resultado. Em chute de longa distância. Lucumí colocou dentro das redes.

Até o fim do jogo, o Nacional trocava passes e dominava completamente o meio campo, não dando espaços para o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 ATLÉTICO NACIONAL

Local: Orlando City Stadium, em Orlando (Estados Unidos)

Data: 14 de janeiro de 2018, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Brandon Artis (Estados Unidos)

Assistentes: Cory Richardson e Mathhew Osterhouse (Estados Unidos)

Cartões: Rodrigão (Atlético-MG)

Gol: ATLÉTICO NACIONAL: Renteria, aos 37 minutos do primeiro tempo, Lucumí, aos 25 minutos do segundo tempo.

ATLÉTICO-MG: Cleiton, Adson, Rodrigão, Donato, Mansur, Adilson (Cícero), Ralplh (Matheus da Silva), Lorran, Thalis, Xavier, Pablo Diogo.

Técnico: Caio Zanardi.

ATLÉTICO NACIONAL: Vargas, Montano (Velasco), Alexis Henríquez (Carlos Cuesta), Aguilar, Mafla (Borja), Loaiza (Diego Árias), Ramírez, Torres (Lucena), Lucumí, Gustavo Torres (Mosquera), Andrés Rentería.

Técnico: Jorge Almirón