Galo e Palmeiras costuram outro negócio e anúncio de Papagaio está por detalhes

Palmeiras e Atlético seguem em conversas para montarem seus times. Após a confirmação da compra de Marcos Rocha, por R$ 8 milhões, informada pela Gazeta Esportiva nessa sexta-feira, o Verdão agora empresta ao jovem Papagaio ao Galo. Restam apenas pequenos detalhes para o jogador ser anunciado oficialmente.

O vínculo será de uma temporada, com direitos fixados. Os valores não foram informados.

A negociação é muito bem vista por todos os lados, considerando que o Palmeiras tem um elenco recheado e não teria espaço para a jovem promessa. Pelos lados da Cidade do Galo, Papagaio é tido como uma grande promessa e terá oportunidades.

Existe dentro do Atlético o trabalho para contratar atletas para a posição. O restante da temporada de Ricardo Oliveira deixou várias dúvidas e o camisa 9 pode perder sua condição de titular absoluto – conquistada graças a incapacidade técnica dos reservas da ocasião. Vale ressaltar que o Galo foi ao mercado Sul-Americano buscar um nome de peso.

Vale lembrar que no início de 2018, Atlético e Palmeiras fizeram outro bom negócio para todos os lados. Com a ida de Marcos Rocha ao Verdão, a equipe paulista emprestou Roger Guedes ao Galo. Com a parada para a Copa do Mundo, o atleta recebeu uma boa proposta e o clube mineiro usou do tempo que tinha em contrato para liberar a documentação para lucrar além da taxa de vitrine, finalizando o negócio com pouco mais de R$ 11 milhões.