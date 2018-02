Alvo do São Paulo, Valdívia fica fora dos treinos e Oswaldo faz testes

Pelo segundo dia consecutivo, o meia Valdívia não desceu para os treinamentos na Cidade do Galo. Duas informações diferentes aparecem: a oficial, do clube, garante que o atleta está fazendo trabalhos de reforço muscular na academia. A outra, no entanto, o jogador não faz mais parte dos planos de Oswaldo Oliveira.

A informação foi divulgada pela Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, e confirmada pela Gazeta Esportiva. Valdívia não faz mais parte dos planos do técnico Oswaldo Oliveira. O jogador tem contrato com o Galo até maio de 2018 e o Atlético não pretende renovar, motivo pelo qual Oliveira não conta mais com o jogador. Um possível destino para o jogador é o São Paulo.

Valdívia era jogador do time reserva do Atlético. Sem ele, o técnico Oswaldo Oliveira fez trabalhos na equipe considerada alternativa. No lugar de Valdívia, o treinador escalou Luan. Já o jovem Marco Túlio – que vem agradando nas últimas partidas que entrou – treinou na vaga de Hyuri. No meio campo, Adilson ganhou a vaga de Yago. Na defesa, Bremer e Matheus Mancini saíram do time reserva para a entrada de Iago Maidana e Felipe Santana.

Os testes de Oswaldo acontecem porque a equipe reserva vem sendo importante para o Galo nos últimos jogos. Nos jogos em Belo Horizonte, o treinador está colocando os titulares, mas longe da capital os atletas alternativos vão para a partida.

Para o jogo contra a URT, no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), em Patos de Minas, Oswaldo ainda não definiu qual equipe colocara em campo. Existe a necessidade de vencer, já que os últimos jogos foram de derrota e empate, algo que deixou a torcida bastante insatisfeita. Entretanto, na próxima semana, o Galo entra em campo contra o Atlético-AC, no Acre, pela Copa do Brasil, algo que faz o treinador atleticano refletir na possibilidade de dar descanso.