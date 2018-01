Atlético se acerta com Copete e aumenta oferta para Santos

Em busca de reforçar ainda mais sua equipe, o Atlético se acertou com Jonathan Copete, do Santos. Com a conversa adiantada com o atleta, o clube mineiro enviou uma nova oferta para o Peixe.

O Galo ofereceu dois atletas de seu elenco para poder contar com Copete. A proposta atleticana foi enviar o volante Adilson e o atacante Carlos na troca. O técnico Jair Ventura será consultado.

Em outro momento, o Galo mandou proposta parecida, com o volante Adilson e o lateral-esquerdo Mansur, algo que foi rejeitado rapidamente pela diretoria do Peixe.

O certo é que Copete não quer seguir no Santos. Dentro do Atlético, existe o desejo de contar com o jogador e o nome é bem avaliado pelo técnico Oswaldo Oliveira.

Copete foi comprado pelo Santos em 2016, por R$ 5 milhões, na época ele estava no Atlético Nacional da Colômbia.