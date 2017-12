Atlético prepara nova oferta por Robinho após ouvir “não” por redução de 50%

O Atlético terá de mandar uma nova proposta para a advogada e representante de Robinho, Marisa Alija, após ouvir um “não” por seu contato inicial. A Gazeta Esportiva apurou que o Galo queria reduzir os vencimentos do jogador em 50%.

O Galo enviou uma primeira proposta com valor de R$ 400 mil mensais, metade do que ganha atualmente, algo que não agradou. Além disso, o diretor de futebol, Alexandre Gallo, pediu a resposta rapidamente, algo que também irritou os procuradores do jogador. Com isso, Alija disse que não assinaria com o clube mineiro pois teria mais propostas.

Com a negativa do jogador, o Atlético prepara uma nova oferta para ver se agrada ao atleta. O clube deseja reduzir os vencimentos do atleta, entretanto, pode colocar na negociação valores com publicidade ou vendas de camisas – algo que também deve acontecer no Santos.

Robinho disse que gostaria de permanecer em Belo Horizonte e para isso aceitar reduzir seu salário no Atlético. Atualmente o jogador recebe cerca de R$ 800 mil, em contrato de dois anos feito no início de 2016.

Na primeira temporada em Belo Horizonte, Robinho se deu bem, foi um dos destaques do Galo. Em 2017, entretanto, o jogador passou por problemas e ficou uma parte do tempo no banco de reservas. Com a chegada de Oswaldo, o camisa 7 voltou a ter destaque.