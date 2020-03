Atlético-MG se aproxima de acerto com Sampaoli como substituto de Dudamel

Três dias após a demissão de Rafael Dudamel, o Atlético-MG agiu rápido e já acertou as bases financeiras com Jorge Sampaoli. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Itatiaia, o Galo aguarda o treinador em Belo Horizonte para que os detalhes finais do contrato sejam definidos.

O Atlético-MG teria aceitado desembolsar a quantia de R$1,2 milhões para toda a comissão técnica, que seria formada por Sampaoli e outros cinco profissionais. Assim que desembarcar no Brasil, o treinador deve se reunir com dirigentes do Galo, para que detalhes sobre o planejamento sejam discutidos.

O Atlético-MG tem a expectativa de que todos os detalhes sejam resolvidos rapidamente e que Sampaoli já possa comandar a equipe no clássico contra o Cruzeiro, no sábado da semana que vem, pelo Campeonato Mineiro.

Sampaoli ouviu diversas propostas desde que se despediu do Santos, porém não aceitou nenhuma delas até o momento. Inclusive, o Galo foi uma das equipes que procurou o treinador no início do ano. À época, o clube mineiro divulgou uma nota afirmando que “as propostas eram muito distantes”.

O Atlético-MG vive situação delicada neste início de temporada. Sob o comando de Dudamel, a equipe foi eliminada da Sul-Americana pelo Unión Santa Fé, da Argentina, e da Copa do Brasil, pelo Afogados-PE. No momento, o Galo é o quarto colocado do Campeonato Mineiro, com 11 pontos.

