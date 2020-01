Atlético-MG e Sevilla devem entrar em acordo por Guilherme Arana, diz jornal

Com poucas oportunidades na Europa, Guilherme Arana pode estar de volta ao futebol brasileiro em breve. O lateral esquerdo, que foi contratado pelo Sevilla depois de uma boa passagem pelo Corinthians, foi emprestado ao Atalanta e está na mira do Atlético-MG.

A informação é do jornal Estadio Deportivo, da Espanha. Segundo o periódico, o Galo fará uma proposta por 50% dos direitos do atleta.

“Agora falta Atlético Mineiro e Sevilla entrarem em um acordo. A equipe brasileira não está disposta a pagar o que o Sevilla pede por ele, e oferecera uma proposta por 50% do lateral-esquerdo, contratado em janeiro de 2018 por oito milhões de euros. A proposta para convencer o Sevilla é por metade do passe, para que o jogador tenha a oportunidade de valorizar e, em seguida, o clube recuperar o investimento”, explicaram.

A publicação também deixa claro que Arana não queria voltar ao Brasil.

“Arana não queria voltar ao Brasil, porque sua intenção é triunfar na Europa e pensou que um retorno atrapalharia a sua vontade. Contudo, ele finalmente concordou em retornar para elevar seu nível e tentar chamar atenção de novos clubes do Velho Continente”, continuaram.

Sondado pelo Corinthians no início deste ano, Guilherme Arana ficou na Europa. Desde então, o lateral-esquerdo fez apenas quatro partidas pelo Atalanta e não agradou. De acordo com o Estadio Deportivo, o jogador de apenas 22 anos já foi uma das maiores promessas brasileiras e deve reencontrar o bom futebol no Atlético.

