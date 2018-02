Atlético admite interesse em Cuca: “Ele entregou para gente o maior titulo”

Desde a demissão do técnico Oswaldo Oliveira, que não conseguiu dar padrão de jogo para a equipe e deixou o Galo em uma condição ruim do Campeonato Mineiro, vários nomes começaram a circular em torno do futebol alvinegro. Os principais de Cuca e Abel.

Até à noite desse sábado, a Gazeta apurou que Cuca não recebeu qualquer contato da diretoria do Atlético. O treinador, no entanto, admite conversar.

O Presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, admite que o nome de Cuca é interessante, no entanto, não pode fugir da realidade alvinegra.

“Ele entregou para a gente o maior título, a Libertadores da América. Obviamente, é um nome que interessa e muito às nossas pretensões, mas tem que ter uma conversa que se encaixe nos padrões do clube. Não vou, por ser o Cuca, entregar para ele uma situação financeira que não caiba no nosso bolso. Tudo passa por uma conversa”, destacou.

A situação de bastidores atualmente tem parte da diretoria dividida: alguns querem Abel, como Alexandre Gallo e Sette Câmara. Outros querem Cuca. O ex-presidente do Galo, Alexandre Kalil, atual prefeito de Belo Horizonte, também quer contar com Cuca.