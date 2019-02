Apresentado como “grande revelação brasileira”, Papagaio evita falar sobre falta de chances no Verdão

O Atlético apresentou oficialmente, na tarde desta sexta-feira, o atacante Rafael Papagaio, contratado por empréstimo por um ano junto ao Palmeiras. O jogador chega para o Galo com expectativa de ser uma grande revelação, como o diretor de futebol Marques falou.

“É uma grande revelação do futebol brasileiro. Cumprindo um protocolo com muita alegria, o Rafael Papagaio já foi seleção de futsal sub-17, já o acompanho há muito tempo, ele tem muito potencial, vai desenvolver aqui no Atlético. Desejo muita felicidade, apresente aqui tudo que você fez na base, sem pressão, você é jovem e vamos te dar todas as condições para jogar o que sabe”, detalhou o dirigente alvinegro.

Rafael Papagaio, apelido dado aos cinco anos de idade por falar demais, motivo de riso do atleta, evitou falar sobre não ser tão utilizado com a camisa do Palmeiras.

“Eu até gosto do apelido”, disse sorrindo. “Difícil falar de não aproveitamento da base, sabemos a qualidade, hoje estou aqui no Atlético, estou aqui para ajudar da melhor maneira possível”, acrescentou.

Rafael chega para ser mais uma opção para o ataque que já conta com Alerrandro e Ricardo Oliveira. O novo contratado pelo Galo espera aproveitar bem as oportunidades e, inclusive, a companhia de Ricardo.

“Disputa sadia, acima de tudo, quem jogar, eu, Ricardo, Alerrandro, tem que entrar e fazer seu melhor. Ricardo tem a preferência, espero aprender muito com ele, peço alguns toques, vou conversar com ele, vamos brigar pelo melhor para o Atlético”, finalizou.