Ex-esposa acusa goleiro Jean de não pagar pensão para os filhos

O goleiro Jean, hoje no Atlético-GO, está envolvido em mais um problema. Milena Bemfica, ex-mulher do goleiro, usou as redes sociais para denunciar que o atleta não tem pago a devida pensão às filhas. Além disso, ela afirma que o atleta faz pouco caso em relação às filhas e o acusa de omissão de diversas maneiras.

Em janeiro, Jean foi acusado de agredir Milena, enquanto os dois passavam férias nos Estados Unidos com as filhas. Na época, o arqueiro chegou a ser detido pela polícia norte-americana. De volta ao Brasil, ele teve seu contrato com o São Paulo suspenso, mas já está atuando pelo Atlético-GO.

Leia o texto de Milena Bemfica completo abaixo:

“Quem vê essa nossa foto, juntas e felizes não imagina os dias complicados que a Mamãe aqui tem passado tentando fazer com que tudo saia perfeito e elas não percebam nada … Além do trauma que viveram em ver uma cena que nunca sairá da cabeça delas de um pai agredindo a mãe ainda tem que conviver sem o seu quartinho, sem as suas bonecas, sem os seus antigos coleguinhas, sem os passeios semanais e a atenção diária que a mamãe tinha, sem as aulas de esportes enfim…

Se é muita coisa pra mim, adulta, mãe, imagina para elas? 2 princesas inofensivas … Eu me calei, não queria polêmica, conversei, avisei, mas cansei, vou lutar pelas minhas filhas e pelos nossos direitos até o fim! E já que temos redes sociais vamos usá-la! A mamãe fez de tudo para elas irem ver o pai, por conta do psicológico delas e o pai faz o quê?

Se omite, some, não liga, trata com descaso a situação das próprias filhas, filhas que como ele disse são minhas, mas na certidão têm o nome dele, enfim… Não deixei e não vou deixar passar, quem mais tem direitos de nós dois são elas e eu farei de tudo para que elas tenham tudo que tinham!

Eu não pedi pra ser traída, eu não pedi para ser espancada, quem fez que arque com as consequências dos seus atos que por sinal ainda foram leves diante de toda a situação! Quero justiça! Que ele pague o que tem que pagar sim! E que Deus tenha piedade dessa pessoa, sem raiva, sem mágoas, apenas uma mãe desesperada querendo ver as suas filhas sorrir com leveza novamente!”.