Torcedor do Athletico-PR tem mão mutilada após soltar rojão

Na véspera da grande decisão da Copa do Brasil, entre Internacional e Athletico-PR nesta quarta-feira às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, um torcedor da equipe paranaense perdeu grande parte da mão esquerda ao sofrer acidente tentando soltar rojão na recepção do ônibus do Rubro-Negro ao aeroporto Afonso Pena.

Enquanto torcedores se concentravam perto do portão de entrada, o atleticano se posicionou no outro lado da rua para acender o instrumento pirotécnico. Após forte estrondo, companheiros e policiais que estavam por perto repararam o ocorrido e foram atende-lo, imobilizando o braço do acidentado.

O acidente foi capturado por torcedores que estavam participando da festa da equipe paranaense no aeroporto. A equipe da Arena da Baixada busca seu primeiro título da Copa do Brasil após adquirir vantagem com vitória por 1 a 0 no jogo de ida da decisão.



Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com