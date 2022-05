Furacão vira Athletico e muda escudo às vésperas de decisão histórica

Depois de mudar o estatuto com um voto ‘às cegas’ dos conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, cumpriu sua promessa e apresentou nesta terça-feira, às vésperas da decisão da Copa Sul-americana, a nova identidade visual do clube. Muda camisa, escudo e até o nome, resgatando a grafia antiga, com ‘H’, ou seja, Athetico. Até mesmo uma família e mascote, a Família Furacão, foi apresentada.

Os mais supersticiosos não precisarão se preocupar, já que as mudanças ocorrerão apenas na temporada 2019 e, portanto, o time entrará com sua clássica camisa para decidir o título diante do Junior Barranquilla, nesta quarta-feira. A partir de janeiro, a ideia é acostumar o torcedor com a grafia Club Athletico Paranense, exatamente como no ano de sua fundação, em 1924.

O escudo, que passou ao longo dos anos por algumas alterações significativas, agora é composto ela sigla CAP acima de quatro listras ascendentes, que teriam o conceito de um furacão. Na camisa vermelha, que perde suas listras verticais, o escudo é todo preto. Na segunda camisa, a branca, ganha as cores rubro-negras em suas listras.

Finalmente, as novas mascotes, uma família completa, com marido, esposa, dois filhos e, é claro, um cachorro, o Fura-Cão. Resta saber agora a adesão do torcedor e o impacto no mercado internacional, o principal foco da diretoria, embora seja consenso que um título de expressão, como a Sul-americana, tenha efeito muito maior.