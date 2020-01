Athletico anuncia Carlos Eduardo, emprestado por três anos pelo Palmeiras

Sem espaço no Palmeiras, o atacante Carlos Eduardo foi emprestado ao Athletico Paranaense. O anúncio foi feito pelo Furacão na noite desta terça-feira. O vínculo do jogador com o novo clube tem duração de três anos.

Para contar com Carlos Eduardo, o Athletico Paranaense adquiriu 20% dos direitos econômicos do atacante junto ao Palmeiras. No início de 2019, o Verdão desembolsou cerca de R$ 25 milhões para contratar o jogador, que estava no Pyramids, do Egito. Na ocasião, o atleta assinou vínculo de cinco anos com o Alviverde.

“Chego com uma motivação muito grande em ajudar os meus companheiros, que já me receberam muito bem. Estou muito contente por estar aqui e quero contribuir da melhor maneira”, disse o reforço ao site do Furacão.

“Sou um jogador rápido, que gosto do um contra um. Quero trabalhar bastante para ajudar os meus companheiros”, afirmou o jogador em relação a suas características.

Pelo Palmeiras, Carlos Eduardo entrou em campo em 19 partidas, tendo marcado um único gol. O tento foi anotado na vitória do Verdão sobre o São Paulo por 1 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.