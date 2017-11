Argentina abre 2 a 0, mas leva quatro e é derrotada para a Nigéria

A seleção argentina confirmou sua vaga na próxima Copa do Mundo, porém ainda segue sem encantar o seu torcedor. Sem poder contar com Messi, poupado, a Albiceleste acabou derrotada por 4 a 2 para a Nigéria, que também está garantida no torneio do ano que vem, em amistoso realizado no Estádio Krasnodar, na Rússia, após abrir 2 a 0 no marcador.

O resultado faz com que o trabalho de Jorge Sampaoli a frente da equipe volte a ser questionado, principalmente pelo fato da dependência de Messi. Vale lembrar que o craque do Barcelona anotou os três gols da vitória da Argentina sobre o Equador, que garantiu a seleção na próxima Copa do Mundo.

Apesar do resultado, o início de partida da equipe de Sampaoli foi positivo. Jogando num esquema ofensivo, os jogadores pressionavam os africanos sem a posse de bola e mostravam boas trocas de passes em seu meio de campo.

Aos 27 minutos, Éver Banega foi inteligente e percebeu o mau posicionamento do goleiro de falta para abrir o placar com uma cobrança de falta. Dez minutos mais tarde, Banega fez um lindo lançamento para Pavón na ponta direita da área. O jogador não foi fominha e encontrou Aguero dentro da pequena área para ampliar a vantagem.

A reação nigeriana começou ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Iheanacho acertou uma bela cobrança de falta no ângulo para diminuir o placar ainda antes do intervalo. Após a pausa, a seleção de Jorge Sampaoli perdeu sua força no meio de campo e a defesa voltou a apresentar graves falhas de posicionamento.

Se aproveitando do mal momento argentino, o jovem atacante Iwobi, que veste a camisa do Arsenal, empatou o duelo logo aos seis minutos da segunda etapa com um chute rasteiro da entrada da área. Mal deu tempo de absorver o empate, a Argentina viu a Nigéria virando o placar com Idowu finalizando uma rápida jogada ofensiva.

Após a virada, a Albiceleste partiu ao ataque em busca do seu gol de empate. Porém deixou muito espaço em sua defesa e possibilitou ao adversário o uso dos contra-ataques. Aos 27 minutos, Musa recebeu livre na pona direita e esperou a aproximação de Iwobi. O atacante de 21 deu um lindo drible em Mascherano antes de anotar o seu segundo gol na partida e o quarto da seleção Nigeriana.

Confira o resultado de outros amistosos internacionais desta terça-feira:

Coréia do Sul 1 x 1 Sérvia

China 0 x 4 Colômbia

Gabão 0 x 0 Botswana

Qatar 1 x 1 Islândia