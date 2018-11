Sem vencer há dez jogos, América-MG demite Adilson Batista

Após perder para o lanterna e já rebaixado Paraná, que entrou em campo com um time de garotos, o América-MG anunciou a demissão do treinador Adilson Batista neste sábado. Brigando contra o rebaixamento, o Coelho chegou a dez partidas sem vencer e seu último triunfo foi em 6 de setembro contra Vasco.

Marcos Salum, presidente do clube mineiro, foi o responsável por anunciar a saída do técnico e não falou sobre nome de possíveis substitutos. “Quero comunicar a todos, com muita tristeza, pela derrota e pela perda do nosso treinador, o desligamento do Adilson. Tivemos uma conversa rápida no vestiário”, declarou.

“Adilson Batista não é mais o técnico do América. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira”, afirmou a equipe de Belo Horizonte em seu Twitter. O auxiliar Cyro Leães está deixando o América-MG.

Adilson Batista assumiu o Coelho no fim de julho para substituir Ricardo Drubscky, que estava ocupando o cargo após a saída de Enderson Moreira. Em 19 partidas, foram quatro vitórias, oito empates e sete derrotas. Nesse período, os mineiros não perderam para times do G6, batendo o Internacional e empatando com Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG.