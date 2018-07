Sob os olhares do pai Nelson, Pedro Piquet vence a primeira na GP3

O piloto brasileiro Pedro Piquet conquistou neste domingo, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, a sua primeira vitória na GP3, categoria de acesso à Fórmula 1. Pedro, de 20 anos, é filho do tricampeão mundial Nelson Piquet.

Largando em segundo, Pedro conseguiu a ultrapassagem sobre o pole position logo na primeira volta e depois administrou a liderança para assegurar o lugar mais alto do pódio.

“Chegamos a esta corrida com uma boa chance de vencer. Eu me concentrei muito no aquecimento e na largada. Depois disso, foi entender como a pista estava e como os pneus estavam lidando com ela. No começo foi um pouco difícil, mas no final o ritmo ficou melhor”, relatou o piloto brasileiro.

O inédito triunfo de Pedro foi acompanhado de perto por Nelson, que estava no famoso circuito britânico. O ex-piloto de F1 assistiu a prova ao lado do francês Jean Alesi, pai de Giuliano Alesi, segundo colocado da corrida. O pódio foi completado pelo norte-americano Ryan Tveter, todos da equipe Trident.

Esta foi a segunda corrida da GP3 no final de semana em Silverstone. Na primeira, Pedro terminou no sétimo lugar. A próxima rodada da categoria será realizada em no circuito de Hungaroring, em Budapeste, entre os dias 27 e 29 de julho. O líder do campeonato é Antoine Hubert, com 100 pontos.