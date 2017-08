Raikkonen é o mais veloz, e Massa bate no primeiro treino na Bélgica

Após três semanas de pausa, a Fórmula 1 retornou e a batalha pela liderança do Mundial de Pilotos voltou a esquentar. No primeiro treino livre do Grande Prêmio da Bélgica, os pilotos aceleraram na pista de Spa-Francorchamps e o finlandês Kimi Raikkonen foi o mais veloz do dia.

O piloto da Ferrari superou o rival Lewis Hamilton nos últimos quatro minutos do treino desta sexta-feira. Calçando pneus ultra-macios, o finlandês marcou 1min45s502 e fechou o primeiro treino livre na Bélgica como líder.

Apesar do tempo de Raikkonen, quem sobrou no GP belga foi a Mercedes. A escuderia alemã mostrou superioridade com os pneus macios em Spa-Francorchamps. Atual vice-líder do Mundial, Hamilton utilizou o jogo de pneus macios e guiou seu carro para o segundo lugar, apenas 53 milésimos atrás de Raikkonen.

Dos principais nomes do grid desta sexta, apenas Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, também utilizou pneus macios e terminou entre os seis mais velozes – Bottas foi o sexto, com 1min46s424.

Líder do Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel não teve grande apresentação nesta sexta-feira e, mesmo com pneus ultra-macios, teve 1min45s647 como melhor tempo, sendo o terceiro colocado.

🚩 RED FLAG 🚩 Drama already at Spa as MAS hits the wall#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/sIDovZQaBr — Formula 1 (@F1) August 25, 2017

Depois de sofrer vertigens no GP da Hungria, há três semanas, Felipe Massa foi liberado para correr nesta sexta-feira, mas acabou se envolvendo em um acidente logo em sua primeira volta. Com poucos minutos de treino, o brasileiro da Williams perdeu o controle do carro e acertou a parede de proteção.

Felipe Massa foi atendido pelos médicos da F1 e passa bem, mas pode não participar da segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira, que tem início às 09h00 (de Brasília). Em entrevista, o brasileiro afirmou que perdeu o controle do veículo e que a área de escape era muito estreita.

O Grande Prêmio da Bélgica, 12º do calendário da Fórmula 1, acontece neste domingo, às 09h00 (de Brasília), e terá 44 voltas.