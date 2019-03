Monteiro domina em Goiânia e quebra jejum de vitórias na Copa Truck

Diante de 22 mil pessoas que compareceram na manhã de domingo no Autódromo de Goiânia, Beto Monteiro quebrou um jejum de vitórias que durava desde a primeira rodada da história da Copa Truck, em 2017. O piloto faturou as duas provas do fim de semana em sua estreia com o Volkswagen da equipe RM. A rodada dupla que abriu a temporada deu uma amostra do que deve ser visto ao longo de 2019: disputas pela ponta entre pelo menos três montadoras diferentes.

Na primeira corrida do dia, o pole position Felipe Giaffone largou forte e segurou a liderança nas primeiras voltas, até ser superado por Paulo Salustiano que, pouco depois, enfrentou problemas no motor e acabou abandonando a prova aos prantos. A partir daí, Monteiro seguiu forte na ponta, segurando a forte pressão de Leandro Totti para vencer a primeira corrida do ano. Totti terminou em segundo e André Marques, que superou Giaffone nos minutos finais da corrida, foi o terceiro.

A segunda corrida do dia, no entanto, conseguiu ser melhor que a primeira. Largando em quinto após a inversão do grid, Felipe Giaffone acelerou forte para, em poucas voltas, saltar para a liderança. Mas os olhos do público goiano estavam focados em Rogério Castro, que largou da pole por conta da inversão de grid. Porém, com perda de rendimento, o piloto da casa foi caindo até receber a bandeirada em sexto.

Na briga pela ponta, Giaffone era perseguido de perto por Beto Monteiro, vencedor da corrida 1 e oitavo do grid. O campeão de 2017 segurou bem a pressão durante a maior parte da prova, mas acabou ultrapassado e perdeu a liderança para o pernambucano. A partir daí as posições não mudaram e Beto cruzou a linha de chegada para conquistar sua segunda do dia. Giaffone ficou com o segundo lugar, enquanto Luiz Carlos Zapellini, de volta às corridas de caminhão, somou um heroico terceiro lugar.

“Estou muito feliz, principalmente depois das adversidades do fim de semana. Nessa equipe nova é tudo muito diferente do que a gente vinha usando. Viemos muito focados para tentar bons pontos para o campeonato e conseguir duas vitórias foi sensacional”, celebrou Monteiro, líder isolado da primeira copa com 40 pontos, oito a mais que Giaffone.

Giaffone, por sua vez, comemorou o resultado como uma vitória. “Ontem a pole foi uma surpresa, acho que foi completamente fora do normal, não é a realidade do nosso caminhão, que é estar entre os cinco mais rápidos. Agora é começar a trabalhar. Não é o desenvolvimento que a gente queria, mas está muito melhor que a gente imaginava. O caminhão aguentou, pois o que eu mais queria era que o caminhão chegasse até o final, então é nota mil”, disse.

Já André Marques destacou a constância que foi sua marca registrada no ano passado. “Estou feliz, foi um final de semana muito bom para a equipe. Vamos para a briga de novo, tentar manter a regularidade e tentar chegar na frente para ganhar essas copas”, afirmou.

Extremamente emocionado, Zapellini, que sai de Goiânia em quinto na tabela, dedicou o pódio ao filho que faleceu há três anos. Ele destacou que a perda o fez voltar a competir e somar um pódio logo de cara.

“Eu fico muito feliz de poder subir no pódio nesse meu retorno. Eu ofereço essa vitória, muito emocionado, ao meu filho Rafael, que partiu há três anos e quatro meses e por ele eu volto à Copa Truck. Tenho certeza que ele estava do meu lado na boleia, porque o velhinho não aguenta tanto assim. É muito legal disputar corrida com Felipe Giaffone, Beto Monteiro e esses botas aí que não pararam e eu parei, mas já já eu pego eles. O Felipe já é meu freguês”, comentou.

Única mulher do grid, Débora Rodrigues era só felicidade após mais um troféu em sua carreira: “Estou muito satisfeita e a minha palavra do fim de semana é gratidão, pelo Renato Martins, meu marido, à RM Competições, que me trouxe para o caminhão e ao André Marques, o famoso Bochecha. Foi demais. Não foi fácil, mas o caminhão aguentou. Não vou falar qual o problema, mas eu estava com um probleminha e eu só pedia a Jesus para deixar eu chegar porque essa torcida merece. Às vezes eu conseguia ouvir a gritaria de dentro do caminhão”, ressaltou.

Confira os resultados do fim de semana:

Corrida 1

1) Beto Monteiro, (RM Motors/Volkswagen), 14 voltas em 26min02s248

2) Leandro Totti, (PPD Motorsport/Mercedes), a 0s695

3) André Marques, (AM Motorsport/Mercedes-Benz), a 25s513

4) Felipe Giaffone, (Usual Racing/Iveco), a 26s396

5) Roberval Andrade, (RVR/Mercedes), a 27s839

6) Adalberto Jardim, (AJ5 Sports/Ford), a 42s059

7) Luiz Carlos Zapellini, (RM Motors/Volkswagen), a 42s391

8) Rogério Castro, (PPD Motorsport/Mercedes-Benz), a 49s419

9) Debora Rodrigues, (AM Motorsport/Mercedes-Benz), a 59s649

10) Luiz Lopes, (Lucar Motorsport/Iveco), a 1min03s662

11) Clodoaldo Monteiro, (RM Motors/Volkswagen), a 1min17s304

12) Hiro Yano, (RM Motors/Volkswagen), a 1min21s804

13) Regis Boessio, (Boessio Competições/Volvo), a 1min22s225

14) Renato Martins, (RM Motors/Volkswagen), a 1 volta

15) Djalma Pivetta, (Usual Racing/Iveco), a 2 voltas

16) Jadson Zini, (Zini Dakar/Iveco), a 2 voltas

Melhor volta: Paulo Salustiano, 1min49s993

Corrida 2

1) Beto Monteiro, (RM Motors/Volkswagen), 14 voltas em 26min26s377

2) Felipe Giaffone, (Usual Racing/Iveco), a 6s008

3) Luiz Carlos Zapellini, (RM Motors/Volkswagen), a 24s140

4) André Marques, (AM Motorsport/Mercedes-Benz), a 26s619

5) Debora Rodrigues, (AM Motorsport/Mercedes-Benz), a 34s682

6) Rogério Castro, (PPD Motorsport/Mercedes-Benz), a 41s409

7) Jaidson Zini, (Zini Dakar/Iveco), a 49s051

8) Clodoaldo Monteiro, (RM Motors/Volkswagen), a 1min10s790

9) Leandro Totti, (PPD Motorsport/Mercedes), a 1min29s766

10) Hiro Yano, (RM Motors/Volkswagen), a 1min36s049

11) Djalma Pivetta, (Usual Racing/Iveco), a 1min44s230

12) Luiz Lopes, (Lucar Motorsport/Iveco), a 3 voltas

13) Regis Boessio, (Boessio Competições/Volvo), a 4 voltas

Melhor volta: André Marques, 1min50s496