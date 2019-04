Vettel fala em desconforto e desconfiança com carro da Ferrari

Esse final de semana, mais uma vez, não foi dos melhores para a Ferrari na Fórmula 1. No Grande Prêmio do Azerbaijão, a Mercedes conseguiu mais uma dobradinha, enquanto a escuderia italiana apareceu apenas na terceira colocação, com Sebastian Vettel.

Após a prova, o alemão admitiu que não estava se sentindo bem com o carro, mas negou que tenha tido dificuldades por conta das trocas de pneus.

“Eu estava realmente desconfortável, inconsistente e não conseguia sentir ou confiar no carro. Depois disso, eu já estava ansioso para uma tarefa difícil com os médios, mas não tive problemas com a troca”, disse.

Além disso, Vettel também procurou olhar para os pontos positivos, celebrando o pódio conquistado e a volta mais rápida anotada pelo seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc.

“Eu achei que tínhamos algum ritmo pelo menos para acompanhar a Mercedes e, às vezes, colocar alguma pressão. Foi crucial eu ter me mantido em terceiro, e também foi crucial o Charles ter garantido a volta mais rápida e tirá-la da Mercedes”, completou.

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece no dia 12/05, em Barcelona. A largada para o Grande Prêmio da Espanha está marcada para as 10h10 (horário de Brasília).