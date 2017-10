Vettel brilha e garante a 50ª pole position da carreira no México

Na tarde deste sábado foi realizado o treino classificatório para o Grande Prêmio do México, 18ª etapa da atual temporada da Fórmula 1. O mais rápido foi Sebastian Vettel, da Ferrari, que desbancou a Mercedes e a Red Bull e largará na primeira colocação.

Com o tempo de 1min16s488, Vettel, que luta para se manter vivo na disputa pelo título de 2017, anotou uma volta perfeita e a 50ª pole position de sua carreira, sendo a quarta na atual temporada, estabelecendo o novo recorde da pista.

A segunda colocação ficou com Max Verstappen, da Red Bull, com 1min16s574, e a terceira com Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1min16s934. O britânico, inclusive, pode sagrar-se campeão mundial pela quarta vez se chegar até a quinta posição na prova.

Por sua vez, o brasileiro Felipe Massa não teve uma boa classificação e teve que se contentar com a 11ª colocação. A largada do GP do México está marcada para as 17 horas (de Brasília) deste domingo.

Q1

Após não liderar nenhum dos três treinos livres, Hamilton fez a melhor marca na primeira parte do classificatório. Contudo, nem tudo foi positivo, já que o britânico relatou um possível problema no motor de sua Mercedes.

As principais equipes não tiveram dificuldades para avançar, com destaque para Fernando Alonso, que deixou a McLaren com o quinto melhor tempo da sessão.

Após ter problemas na unidade de potência no último treino livre, o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, nem foi para a pista. Além dele, outros quatro pilotos não avançaram à fase seguinte: Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein, da Sauber, e Kevin Magnussen e Romain Grosjean, da Haas.

Q2

Assim como aconteceu no último treino livre, Max Verstappen voltou a surpreender. O holandês anotou o recorde da pista, com 1min16s524, e colocou três segundos de frente para Sebastian Vettel e cinco para Lewis Hamilton.

Já a Toro Rosso seguiu tendo problemas, pois Brendon Hartley abandonou a sessão com problemas no carro. Além dele, Felipe Massa e seu companheiro na Williams, Lance Stroll, não foram ao Q3, assim como os dois pilotos da McLaren, Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, que ficaram pelo caminho.

Q3

O equilíbrio se manteve na parte mais importante da classificação, diferentemente do que vinha acontecendo nas outras etapas. Nos segundos finais, Vettel conseguiu uma volta perfeita e garantiu a primeira colocação no grid de largada, seguido por Verstappen e Hamilton.

Por sua vez, Raikkonen, que relatou problemas no pneu, garantiu a quinta posição, atrás de Bottas, que foi para a pista apenas nos momentos finais, mas conseguiu a quarta colocação.

Confira abaixo o resultado do treino classificatório no México.

1: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min16s488

2: Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min16s574

3: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min16s934

4: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1min16s958

5: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1min17s238

6: Esteban Ocon (FRA/Force India): 1min17s437

7: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1min17s447

8: Nico Hulkenberg (ALE/Renault): 1min17s466

9: Carlos Sainz (ESP/Renault): 1min17s794

10: Sergio Perez (MEX/Force India): 1min17s807

11: Felipe Massa (BRA/Williams): 1min18s099

12: Lance Stroll (CAN/Williams): 1min19s159

13: Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso): 1min18s683

14: Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min17s710 (perderá 20 posições)

15: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren): 1min18s578 (perderá 35 posições)

16: Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1min19s176

17: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): 1min19s333

18: Kevin Magnussen (DIN/Haas): 1min19s443

19: Romain Grosjean (FRA/Haas): 1min19s473

20: Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso): não marcou tempo (perderá cinco posições)