Ricciardo confia em ida para a Renault para esquecer temporada 2018

2018 não foi nada bom para Daniel Ricciardo. O australiano, que tinha como ambição o título mundial, até teve um bom início, com vitórias na China e em Mônaco, mas desde então não conseguiu nenhum pódio. A esperança é, segundo ele, que essa má fase fique no passado.

“Depois de 2018, o azar só vai se dissolver. A má sorte vai ficar em 2018. Olha, estou certamente animado por uma mudança e um novo desafio”, iniciou o piloto, que fechou contrato com a Renault na próxima temporada. “Mas se eu tivesse tido uma série de boas corridas ou a corrida que tive, isso não mudaria o meu sentimento sobre para onde estou indo no próximo ano”, afirmou.

O australiano, que fecha seu contrato com a RBR no final deste ano, ainda se disse ansioso para escrever um novo capítulo em sua história. “Parte de mim está muito animada para tentar e ter um bom resultado nas últimas corridas, mas também estou muito animado para terminar o ano e começar de novo com uma nova equipe no ano que vem”, finalizou.

Ao longo do ano, foram oito abandonos. No México, há três semanas, ele estava prestes a vencer o GP, o primeiro após Mônaco, quando foi obrigado a deixar a pista por um problema na embreagem. Fechando a temporada, ele e os demais pilotos correm no dia 25, em Abu Dhabi.