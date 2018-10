Raikkonen vence nos Estados Unidos e adia decisão do título da Fórmula 1

Ficou para o México. Toda a expectativa da conquista do pentacampeonato de Lewis Hamilton não foi alcançada neste domingo, no Circuito das Américas, pelo Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Na corrida, vencida pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, o britânico chegou na terceira colocação, enquanto que o rival Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada em quarto.

Com o resultado, a diferença entre os pilotos na tabela de classificação dos pilotos está em 70 pontos, com 75 ainda em disputa. O grande personagem do dia foi Max Verstappen, da RBR, que defendeu muito bem a ultrapassagem que faria Hamilton ter grande chance de ser campeão neste domingo.

Além dele, o próprio Kimi Raikkonen arrancou lágrimas da equipe de jornalistas finlandeses presentes em Austin com a vitória, a primeira do “Homem de Gelo” na temporada. Com o triunfo, Kimi tornou-se o mais bem-sucedido piloto da Finlândia na categoria, com 21 bandeiras quadriculadas recebidas em primeiro lugar.

A principal categoria automobilística do mundo retorna às ações já no próximo final de semana, no México, com corrida marcada para às 16h10 (horário de Brasília) do domingo.

Confira como foi o tempo real da corrida!

Raikkonen ultrapassa na primeira curva e Vettel vacila novamente, mas se recupera

A primeira volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos foi tão emocionante quanto toda a temporada. Na primeira curva, Hamilton tentou fechar o espaço para Kimi Raikkonen, mas o finlandês da Ferrari foi mais habilidoso e conseguiu a ultrapassagem por fora, assumindo a liderança.

Além das colisões entre Stroll e Alonso e Grosjean e Leclerc, outra acidente marcou a prova americana. E, novamente, o culpado da vez foi Sebastian Vettel: sob grande pressão devido à disputa pelo título e visivelmente mostrando um estado psicológico mais frágil, o piloto da Ferrari forçou a ultrapassagem para cima de Ricciardo e rodou na pista, caindo para 15º.

A partir daí, o panorama da corrida mudou. Vettel teve que fazer uma corrida de recuperação, conseguindo tal objetivo e voltando a figurar entre os primeiros; Raikkonen, na liderança, fez o trabalho de segurar Hamilton, que aproveitou o safety car virtual na pista para fazer sua ida aos boxes; enquanto isso, Verstappen, que largou em 18º, ia subindo colocações rapidamente.

Na parte final da corrida, a previsão inicial da Ferrari se confirmou. Hamilton acusou bolhas nos pneus e teve que fazer a segunda parada. Entretanto, o britânico da Mercedes voltou à frente de Vettel e atrás de Bottas, na quarta colocação.

Logo após seu companheiro de equipe ceder a posição, Hamilton assumiu o terceiro lugar, enquanto Vettel encontrava-se em quinto. A briga entre os três primeiros ficou embolada, com nenhum piloto conseguindo abrir mais de um segundo de diferença para os rivais, enquanto Bottas fazia o papel de “porteiro” e impedia que o alemão da Ferrari se aproximasse do pelotão da frente.

BREAKING: Kimi Raikkonen wins in Austin! 👊🇫🇮 That’s the Finn’s first win since 2013 👏 Vettel takes fourth place to keep 2018 drivers’ championship alive#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/THxKgDSZb0 — Formula 1 (@F1) 21 de outubro de 2018

As últimas voltas foram emocionantes. Hamilton tentou a ultrapassagem para cima de Verstappen, piloto do dia, mas o holandês não permitiu que o britânico assumisse à frente de maneira madura, garantindo a disputa de campeonato no México. Enquanto isso, Bottas cometeu raro erro e deixou que Vettel o passasse, fazendo com que o alemão cruzasse a linha de chegada em quarto. Com isso, a diferença entre Vettel e Hamilton ficou em 70 pontos, com 75 ainda em disputa.

Confira os dez primeiros colocados no Grande Prêmio dos Estados Unidos:

1) Kimi Raikkonen (Ferrari): +25 pontos

2) Max Verstappen (Red Bull): +18 pontos

3) Lewis Hamilton (Mercedes): +15 pontos

4) Sebastian Vettel (Ferrari): +12 pontos

5) Valtteri Bottas (Mercedes): +10 pontos

6) Nico Hulkenberg (Renault): +8 pontos

7) Carlos Sainz Jr. (Renault): +6 pontos

8) Esteban Ocon (Force India): +4 pontos

9) Kevin Magnussen (Haas): +2 pontos

10) Sergio Pérez (Force India): +1 ponto