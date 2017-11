Presidente da FIA elogia Massa: “É como meu segundo filho”

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, será palco da última corrida de Fórmula 1 de Felipe Massa. Se aposentando da categoria, o brasileiro vem recebendo vários elogios de pessoas próximas ao esporte, inclusive do presidente da FIA. Jean Todt revelou grande apreço pelo piloto e se disse triste pela sua saída.

“Tiro meu chapéu para o Felipe. Aliás, foi o aniversário do meu filho na semana passada. Felipe é como meu segundo filho, ele é um grande garoto. Ele está saindo da F1. É triste sair. Ele ainda está muito motivado para correr, então tenho certeza que ele vai encontrar um bom caminho neste mundo. Se ele puder trazer alguma contribuição para o automobilismo, seria um grande trunfo”, ressaltou.

Quanto ao futuro de Massa, Todt disse que estaria interessado em trabalhar com o brasileiro e está pensando em como poderá integrá-lo à federação: “O Brasil pediu para ser membro do Conselho Mundial de Espore a Motor e seu candidato é Felipe Massa. Assim, cabe à Assembleia Geral (que se encontra no próximo mês) decidir. Posso ter algumas outras ideias para ele. Ainda tenho dez dias para ver se ele está interessado”.

Há rumores de que o papel para Massa poderia ser o de embaixador dos pilotos, utilizando sua experiência extensa e atual na F1. Ele fará sua 269ª prova na categoria neste domingo, na última etapa da Fórmula 1 nesta temporada.