Pilotos da Fórmula 1 opinam sobre falta de ultrapassagens em 2017

A temporada da Fórmula 1 já terminou mas alguns assuntos ainda são colocados em pauta durante as entrevista coletivas com os pilotos. Desta vez, o tópico foi a falta de ultrapassagens na maioria das provas, algo que vem desagradando o público, mesmo com o aumento de pessoas acompanhando as corridas no circuito.

“Gostaria de que no próximo ano as pessoas se acalmassem. Algumas corridas são chatas, fazer o que? Não vejo problema nisso. Não acho que precisamos de um recorde a cada corrida para ter mais e mais ultrapassagens”, ressaltou Vettel ao falar sobre a falta de mudança de posições em algumas corridas do circuito mundial.

O alemão enfatizou que a ultrapassagem não é algo fácil, mesmo para um piloto de Fórmula 1, e que é normal não acontecer constantemente durante as corridas. “É verdade que às vezes, especialmente se você está atrás e mais rápido e você não pode passar porque não consegue se aproximar, isso te irrita. Mas se você fizer a manobra, há uma recompensa. O que eu quero dizer é que a ultrapassagem deve ser uma conquista e não ser entregue a você”.

Já o australiano Daniel Ricciardo também não fugiu da pergunta e afirmou que o tamanho dos carros dificultam o processo de ultrapassagem. “Acredito que os carros mais largos e todas as mudanças parecem ótimos e eles nos deram mais força e aderência, mas como eles ocupam mais espaço na pista, você tem menos ar limpo, então isso dificulta você acompanhar outro carro.”

Por fim, o atual campeão da Fórmula 1 levou em consideração a opinião do público e torce para que isso mude nas próximas temporadas. “Sobre a corrida, espero que avancem nessa área.Não para que seja mais fácil, mas possamos seguir o carro da frente e isso é o que realmente o esporte precisa. Quanto mais ultrapassagens, mais divertido será para as pessoas.”