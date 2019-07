Pilotos da Alfa Romeo são punidos e Hamilton soma pontos no GP da Alemanha

O Grande Prêmio da Alemanha não terminou quando acabou. Isso porque os dois pilotos da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, acabaram sendo punidos após o fim da corrida por irregularidades na embreagem durante a prova disputada no último domingo.

Com isso, os dois acabaram perdendo a sétima e oitava colocações, respectivamente. A decisão foi dar aos dois pilotos uma penalidade de dez segundos num pit stop. Como não foi realizada, então foi aplicada uma multa de 30 segundos somados aos tempos finais dos dois.

Dessa forma, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, da Haas, ocuparam esses lugares, enquanto Lewis Hamilton foi para nono e Robert Kubica para décimo – esse foi o primeiro ponto da Willians na temporada.

Depois de uma corrida catastrófica, Hamilton pode até mesmo “comemorar”. Com os dois pontos somados, o britânico amplicou de 39 para 41 pontos a vantagem sobre Valtteri Bottas, também da Mercedes, na liderança da classificação geral.

Em relação à punição aplicada, os comissários detectaram que o torque da embreagem de ambos na largada não correspondia àquele exigido pelo regulamento – a liberação da embreagem foi feita em 70 milissegundos, sendo que o estipulado é de 300 milissegundos. Segundo os especialistas, a situação pode ser comparada com uma queima de largada, o que configura uma vantagem.

O Grande Prêmio da Alemanha, no circuito de Hockenheim, entregou muita emoção ao fã da Fórmula 1 na manhã do último domingo. Com chuva, trocas de pneus e estratégias a todo momento, o vencedor da prova foi Verstappen, da RBR, mas o grande destaque ficou com Sebastian Vettel, da Ferrari, que ficou na segunda colocação após ter largado em último. Kvyat, da Toro Rosso, completou o pódio, o primeiro da escuderia desde o GP da Itália, em 2008.