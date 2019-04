Papa Francisco receberá escultura de Ayrton Senna no Vaticano

Dentro da programação que recorda os 25 anos de legado de Ayrton Senna, o Vaticano receberá uma escultura em bronze do piloto nesta quarta-feira, dia 17. A obra, intitulada de “Meu Ayrton”, foi confeccionada pela artista plástica Paula Senna Lalli, sobrinha do tricampeão mundial de Fórmula 1, e fará parte do acervo do Museu do Vaticano.

“Recebi com muito orgulho a missão dada pela minha avó, que quis retratar de forma carinhosa a maneira como ele era lembrado pela família. Aceitei o desafio, mesmo reconhecendo a dificuldade da tarefa: pouquíssimas obras deste tipo eram aprovadas por nossos familiares, em especial por minha avó, conhecida pelo alto padrão de exigência”, diz Paula, que acaba ganhar seu segundo filho, e por isso será representada nesta quarta-feira pela irmã Bianca, diretora do Instituto Ayrton Senna.

A ideia de conceber uma obra que fosse entregue ao Papa partiu do empresário e amigo pessoal da família de Ayrton, Claudio Giovanonni, que tinha conhecimento da importância da fé católica na vida do piloto. O processo de criação e execução da escultura teve início em 2016, quando a mãe do piloto, Neyde Senna, fez a encomenda à neta Paula, que é artista plástica.

A escultora confeccionou a obra com o auxílio de fotos e memórias de Ayrton Senna. Além desde recurso, Paula também contou com a ajuda de familiares, que posaram para ajudar a dar vida a aspectos da anatomia do piloto que as imagens não captavam.