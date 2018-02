Lance Stroll revela inspiração em Lewis Hamilton

Antes de iniciar sua segunda temporada na Fórmula 1, Lance Stroll admite que o piloto que busca inspiração é o atual campeão do mundo, Lewis Hamilton. O canadense de 19 anos revelou que na hora da pressão, para ele, o inglês é superior a Sebastian Vettel, por exemplo.

“Você vê na corrida que definiu o título no ano passado o quão bem Lewis lida com a pressão”, disse Stroll. No ano passado Hamilton disputou o título mundial com Vettel até as últimas corridas e levou a melhor. “Vettel cedeu, mas Lewis conseguiu lidar com a expectativa. Seu carro não era sempre fácil de pilotar. A Mercedes teve dificuldades em algumas corridas, mas ainda assim ele conseguiu extrair o máximo e marcar pontos quando teve que marcar.”

O jovem exaltou o tetracampeão e sua carreira. “Ele foi consistente durante todo o ano. Ele estava determinado a marcar pontos em todos fins de semana. Tiro meu chapéu para ele, que merece completamente o sucesso que teve. Ele é extremamente talentoso e espero que eu possa ter metade do sucesso que ele teve em minha carreira”, completou.