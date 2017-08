Kubica passa em teste da FIA antes de treino na Hungria

Robert Kubica foi aprovado no teste obrigatório de extração que a Federação Internacional de Automóvel (FIA) exige antes de ter seu primeiro teste em um carro de Fórmula 1 em 2017 pela Renault, na quarta-feira, na Hungria.

O regulamento da F1 exige que os pilotos consigam sair do cockpit sozinhos, usando todo o equipamento e com início com o sinto de segurança em cinco segundos. Além disso, é necessário que o piloto faça todo o teste e ainda recoloque o volante em dez segundos.

Como o polonês sofreu um acidente de rali em 2011 que limitou a mobilidade do seu braço esquerdo e interrompeu sua carreira na F1, existia o medo de que ele fosse reprovado. Contudo, a FIA confirmou que Kubica passou pelo teste de forma tranquila.

Os testes que serão realizados na quarta-feira são considerados como um indicativo para ver se o piloto de 32 anos poderá voltar à maior competição de automobilismo em 2018. A própria Renault já foi impressionada por ele em testes, que tiveram caráter exploratório e não tiveram compromisso, com o carro 2012 da escuderia francesa.