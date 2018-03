Hamilton revela proposta da Ferrari e diretor da Mercedes admite perdê-lo

Atual campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton possuí contrato com a Williams apenas até o final deste ano. Apesar do acordo de renovação ser considerado próximo por ambas as partes, enquanto não houver a assinatura existem outras equipes de olho no negócio. Uma delas pode ser a Ferrari.

Quem garante o interesse da escuderia italiana é o próprio piloto inglês. Em entrevista realizada ao jornal italiano la Repubblica, o tetracampeão confirmou a procura, porém salientou que não pensa nessa mudança no momento.

“Vermelho é minha cor preferida, mas estou feliz no lugar em que estou. A lealdade é um valor que meu pai me ensinou. Sim eles fizeram a proposta, mas eles não podem ter todos os pilotos que desejam. E digo isso como um grande fã da Ferrari. Eles são uma equipe fantástica e adoro competir contra eles”, declarou o piloto.

A fala de Hamilton rapidamente criou um pequeno alvoroço dentro do mundo da Fórmula 1. Rapidamente, o assunto chegou ao chefe da Mercedes, Toto Wolf. O diretor se mostrou confiante para assinar mais um contrato com o inglês, porém não escondeu o seu temor pela Ferrari.

“Lewis é o melhor piloto da geração moderna. Então, é claro, gostaria de mantê-lo conosco o maior tempo possível. Mas acho que ele tem ao menos mais um contrato antes do seguinte, e a Ferrari segue atraente para qualquer piloto”, declarou ao Daily Mail.

Apesar da preocupação, o temor deve ficar apenas para daqui alguns anos. Isso porque as informações publicadas pela mídia é de que Hamlton deve renovar por mais duas temporadas com a sua atual escuderia. Existe a expectativa de que esse novo contrato seja assinado ainda antes da abertura da temporada 2018 da Fórmula 1, prevista para o próximo domingo, com o Grande Prêmio da Austrália.