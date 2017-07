Equipes rejeitam oportunidade de comprar ações da Fórmula 1

As equipes rejeitaram a oportunidade de investir nos negócios da Fórmula 1 após o prazo importo pela proprietária Liberty Media ter expirado. Quando adquiriu a categoria em janeiro, a empresa de comunicação permitiu que as escuderias comprassem parte das suas ações durante seis meses.

De acordo com o MotorSport, um porta-voz da proprietária da F1 confirmou que nenhuma das equipes chegou a fazer uma proposta, no entanto elas poderão voltar a ter essa oportunidade no futuro. “A oportunidade que oferecia a chance de as equipes comprarem aproximadamente 19 milhões de ações expirou”, afirmou a empresa em comunicado.

Apesar de o fato dos times terem optado por não investir na categoria poder parecer algo negativo, o presidente da F1 Chase Carey destacou que a Liberty tem um com relacionamento com as escuderias.

“Estamos ativamente engajados com todas as equipes para criar uma visão compartilhada para o esporte, o que criará um real valor para os acionistas”, declarou. “Enquanto a janela de oportunidade para esse investimento em particular tenha passado, estamos satisfeitos com as discussões colaborativas que estamos tendo com as equipes. Essas discussões levarão tempo, mas agradecemos a receptividade deles para alinhar ainda mais os incentivos para o benefício em longo prazo do esporte”.