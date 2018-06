Em meio a especulações, Ricciardo deve acertar com RBR em breve

O atual contrato entre Daniel Ricciardo e a Red Bull Racing acaba no final deste ano. Com isso, as especulações sobre quase será o destino do australiano na próxima temporada exploraram quase todas escuderias. Agora, entretanto, segundo o site MotorSport, o piloto está bem próximo de acertar renovação com a RBR.

“[O contrato] ainda não este pronto, mas virá. Em breve. Não estamos muito distantes”, declarou o piloto em Spielberg, palco do Grande Prêmio da Áustria. Para Daniel, as condições são a redução da diferença de salário entre ele e seu parceiro de equipe, Max Verstappen, além da luta por um carro mais competitivo.

Do outro lado, o chefão da equipe, Helmut Marko, também confirmou que o acordo está se aproximando e que faltam apenas detalhes para o acerto final. “Daniel está em uma situação em que não tem alternativas esportivas além de nós. Ele provavelmente imaginava que seria diferente. Queremos isso [continuar com Ricciardo], mas não a qualquer preço”, destacou em entrevista ao MotorSport.

Antes do acerto, o próximo compromisso do piloto é o GP da Áustria, neste final de semana. Lá, o australiano busca sua oitava vitória em prova com a equipe, na disputa que começa às 10h deste domingo.