Caio Collet é o novo nome da academia de jovens pilotos da Renault

A Renault anunciou nesta quarta-feira a contratação do brasileiro Caio Collet para o programa de jovens pilotos da equipe. Com apenas 16 anos, o piloto já é um dos nomes mais promissores para o futuro do automobilismo do Brasil. Em evento realizado em São Paulo, com a presença de Caio, a equipe francesa oficializou a chegada do jovem.

We’re happy to reveal French F4 champion Caio Collet as the second member of the 2019 #RenaultSportAcademy line-up! Brazilian Caio will race in the Eurocup this year. Welcome, Caio! 📸: Marcelo Machado de Melo#RSspirit pic.twitter.com/fRIah2wjTF — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) January 22, 2019

Campeão da FIA Fórmula 4 francesa em 2018, Caio já está confirmado na Fórmula Renault Eurocup antes mesmo de começar os trabalhos na construtora. Na próxima semana já vai ao Quatar, onde fará uma bateria de treinos físicos, mentais e de simulador, além de encontrar os pilotos titulares Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg.

Fora das pistas, o piloto tem como empresário Nicolas Todt, que também empresariou pilotos como Felipe Massa e trabalha com Charles Leclerc, além de contar com Mick Schumacher.