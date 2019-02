Bottas revela frustração com desempenho na F1 e espera evolução

A Mercedes exerceu sua hegemonia nas últimas temporadas da Fórmula 1 tendo em Lewis Hamilton sua grande estrela e Valtteri Bottas como um coadjuvante e “parceiro” do pentacampeão. A posição atual, porém, não parece ser suficiente para o piloto finlandês, que espera uma mudança em sua condição para 2019 e uma evolução em seu próprio desempenho.

“Bem, primeiro de tudo eu sinto que ainda não consegui nada na Fórmula 1. Então para mim eu ainda tenho muito a conseguir”, disse Bottas em declarações citadas pelo Motorsport. “Eu quero cumprir meus objetivos, então ainda tenho muito o que fazer na Fórmula 1”, completou.

“Sinto que não tenho para provar para as outras pessoas, mas tenho para eu mesmo. A equipe sabe exatamente o que eu sou capaz de fazer, mas vai depender de mim, e de nós como equipe, trabalhar para poder obter desempenho no meu melhor nível o tempo todo”, comentou.

Depois de uma temporada regular em 2017, com três vitórias, Bottas viveu um 2018 conturbado, sem triunfos e com polêmicas quanto a sua posição dentro da Mercedes, após cenas inusitadas em corridas a fim de contribuir para vitórias de Hamilton, principalmente no GP da Rússia, em Sochi. O retrospecto, inclusive, se tornou uma marca negativa, com o finlandês sendo o primeiro piloto da Mercedes a não vencer em uma temporada desde 2012.

“Foi uma temporada decepcionante e quase me deixou com raiva. Já faz seis anos que estou na Fórmula 1 e ainda não alcancei minha meta”, explicou. “Tenho tempo. Mas estou começando a perceber que você definitivamente só tem uma carreira. Não quero estar em uma situação novamente em que me sinto assim, que começo a me questionar se poderia ter feito algo melhor”

“Só quero garantir que este ano eu faça tudo o que puder para atingir esses objetivos. Estou disposto a fazer o que for preciso para alcançá-los. Mentalmente preparado para colocar tudo isso em prática”, finalizou Valtteri Bottas, que sofreu com mudanças em sua equipe.