Arquiteto revela projeto para motivar ultrapassagens em Abu Dhabi

O circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, pode ganhar um novo formato para 2018. Depois de uma prova sem grande emoções, com Bottas liderando de ponta a ponta, o arquiteto da pista revelou que mudanças não estão descartadas visando um Grande Prêmio mais competitivo e mais atraente para os fãs de Fórmula 1.

“Estamos trabalhando com a ideia de mudar alguma coisa, como uma curva. De início não estamos pensando em uma grande mudança, mas algo de menor estrutura que cause um grande impacto na corrida de Abu Dhabi”, disse Hermann Tilke, arquiteto responsável pelo projeto da pista de Yas Marina, em entrevista a Sky Sports.

A última corrida do ano não garantiu a emoção que os fãs esperavam. Com o campeonato decidido e o tetracampeonato de Lewis Hamilton garantido, o GP de Abu Dhabi tinha como principal momento a despedida de Felipe Massa da categoria. Porém, o baixo ritmo da corrida gerou questionamentos dos pilotos sobre o trajeto da pista e das dificuldades para ultrapassar.

As partes mais criticadas do circuito são as curvas cinco e seis. Entretanto, Tilke revelou que o projeto das mudanças não envolve esses pontos da pista e ressaltou que a flata de competitividade não é problemas apenas da pista. “O carro mais rápido estava à frente do carro mais lento e fica improvável uma ultrapassagem dessa forma. Se as coisas estão alinhadas assim não há nada que o trajeto possa alterar”, completou Hellman Tilke.

Com o fim da temporada, o circuito de Yas Marina terá toda a temporada para aprovar mudanças. Os carros voltam as pistas apenas em fevereiro, quando iniciam o período de testes na Catalunha. O primeiro Grande Prêmio da temporada ocorrerá no dia 25 de março, na Austrália.