Após deixar a McLaren, Vandoorne assina com equipe da Fórmula E

Stoffel Vandoorne não correrá na Fórmula 1 em 2019. Demitido pela McLaren, o piloto belga já definiu o seu futuro, e na manhã desta segunda-feira, foi anunciado pela HWA, equipe novata da Fórmula E que é ligada à Mercedes. Seu companheiro de paddock será o inglês Gary Paffett.

O piloto já está em Valência, na Espanha, local onde serão realizados os testes de pré-temporada da FE. Lá, o belga terá contato com o Gen2, novo carro da categoria, antes de retornar à Fórmula 1 para o GP dos Estados Unidos, no próximo domingo, dia 21 de outubro.

“É uma honra assinar com a HWA para a FE…Essa é uma equipe com uma história de tanto sucesso no automobilismo. Todo mundo que eu encontrei até aqui pareceu apaixonado por corridas. Além disso, é ótimo trabalhar ao lado de alguém tão experiente quanto o Gary Paffett. Tenho certeza de que vamos nos beneficiar um do outro ao longo da temporada. Somos todos novatos nesse campeonato e não tenho dúvida de que vai ser uma curva de aprendizado íngreme. Não vai ser fácil. Meu objetivo é ser competitivo no campeonato o mais cedo possível e deixar uma boa impressão”, disse Vandoorne em sua apresentação.

A temporada 2018/19 da Fórmula E começa no dia 15 de dezembro, com o eP de Ad Diriyah, na Arábia Saudita. A Fórmula 1, por sua vez, acaba no dia 25 de novembro, com o GP dos Emirados Árabes, o que significa que o piloto terá três semanas de intervalo antes de iniciar a carreira na FE.