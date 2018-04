Filho mais velho de Rubens Barrichello disputará F4 norte-americana

O sobrenome Barrichello está de volta às pistas. Mas, ao contrário do que se espera, não é Rubens e sim, Eduardo, filho mais velho de Rubinho. No próximo fim de semana, o jovem piloto, de 16 anos, inicia sua primeira temporada em uma categoria Fórmula, disputando a Fórmula 4 norte-americana pela novata equipe DC Autosport.

Apelidado de Dudu, o brasileiro que correu pela primeira vez de Kart ainda criança e já passou por inúmeros campeonatos nacionais e internacionais está entusiasmado para o pontapé inicial na F4. No último fim de semana, o piloto esteve em Savannah, na Geórgia, para treinos extras com o carro: “Tivemos um treino muito bom. A pista era nova, e começar aprendendo nela foi ótimo. Tive um pouco de dificuldade com o peso do volante e ainda estou me acostumando com a força, pois difere muito de um kart. Conseguimos evoluir e acabamos com um tempo legal”, comentou Dudu.

O chefe e dono da equipe DC Autosport, Don Conner, comemorou a parceria com Barrichello. “Estou extremamente animado por ter Eduardo conosco. Ele é talentoso e tem uma grande paixão pelo esporte a motor, que sem dúvida foi passado pelo pai dele. Estou honrado pelo fato de Rubens ter escolhido nossa equipe para o inicio de carreira profissional no fórmula do Eduardo”, frisou.

A temporada conta com cinco corridas no calendário anual, sendo que a última etapa acontece junto à Fórmula 1. Os primeiros testes oficiais da categoria acontecem entre esta sexta e domingo, e a primeira corrida do ano está marcada para o final do mês de abril, no estado da Virginia, entre os dias 26 e 29.