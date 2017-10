Eurofarma domina em Tarumã com Daniel Serra e Ricardo Maurício

A Eurofarma dominou o domingo no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, onde aconteceu a décima etapa da atual temporada da Stock Car. Os dois pilotos da equipe subiram no lugar mais alto do pódio: Daniel Serra na primeira prova e Ricardo Maurício na segunda.

Depois do sábado de surpresas, dia em que o 22º colocado do campeonato, Galid Osman, garantiu a pole position no treino classificatório, a primeira prova deste domingo foi bastante emocionante. Embora Ricardo Zonta tenha cruzado a linha de chegada em primeiro lugar, o piloto da Shell acabou terminando a corrida em 13º por conta da punição que recebeu no momento da parada obrigatória para reabastecimento do carro.

Aproveitando o fato de seu concorrente ter sido penalizado em 20 segundos no tempo total da prova, Daniel Serra acabou sendo declarado o vencedor da primeira prova em Tarumã. O pole Galid Osman ficou em segundo e Max Wilson fechou o pódio.

Já na segunda corrida do dia Ricardo Maurício protagonizou uma prova de superação. Largando em 20º, o piloto da Eurofarma adotou uma estratégia em que preservou seus pneus, além de economizar os botões de ultrapassagem. Assim, pôde chegar na parte final da disputa com um carro menos desgastado, fato que o possibilitou chegar surpreendentemente na primeira colocação. Felipe Fraga e Átila Abreu completaram o pódio.

Com os resultados deste domingo, o vencedor da primeira corrida, Daniel Serra, segue na liderança do campeonato. Após nove etapas, o piloto da Eurofarma soma 289 pontos, dez a mais que o vice-líder Thiago Camilo. A próxima etapa da Stock Car, a penúltima do ano, acontece no próximo dia 19 de novembro, no Autódromo Internacional de Goiânia. Depois, no dia dez de dezembro, a principal categoria do automobilismo brasileiro encerra a atual temporada em Interlagos.

Confira o resultado da primeira corrida:

1. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) – 34 voltas em 41min14s188

2. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) – a 3s994

3. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) – a 4s320

4. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) – a 7s918

5. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) – a 8s444

6. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) – a 9s354

7. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) – a 9s461

8. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) – a 12s363

9. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) – a 13s051

10. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) – a 15s053

11. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) – a 15s578

12. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) – a 16s320

13. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) – a 19s035

14. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) – a 26s074

15. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) – a 1min20s117

16. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) – a 1 volta

17. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) – a 1 volta

18. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) – a 1 volta

19. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) – a 1 volta

20. 51 Átila Abreu (Shell Racing) – a 1 volta

21. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) – a 2 voltas

22. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) – a 2 voltas

23. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) – a 3 voltas

24. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) – a 8 voltas

25. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) – a 8 voltas

26. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) – a 20 voltas

27. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) – a 20 voltas

28. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) – a 22 voltas

29. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) – a 31 voltas

30. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) –